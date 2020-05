Serge Aurier va devoir payer une grosse amende

L'international ivoirien n'a pas respecté la distanciation sociale avec son coiffeur sur des clichés publiés sur son compte Instagram. Des photos qui ont fait polémique outre-Manche.

Serge Aurier a tenu à se justifier sur Instagram. "Mon coiffeur est négatif et moi aussi donc arrêtez de parler dans le vide. Mettez des masques et des gants quand vous venez prendre des photos au centre d'entraînement, ça fait aussi partie des règles", a-t-il écrit avant d'ajouter un émoji "clin d’œil" et un visuel "merci".

Mais ses excuses n'ont pas suffi, puisque son club de Tottenham a décidé de lui infliger une amende salée de 140 000 livres (156 000 euros), équivalent à deux semaines de salaire, explique The Sun.