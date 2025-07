OFFICIEL : le fils de l'ancien joueur bien connu à Anderlecht et au Standard, Milan Jovanović, rejoint la Bundesliga !

C'était dans l'air, mais c'est désormais confirmé : le fils de Milan Jovanovic, Lazar Jovanovic, a signé au VfB Stuttgart.

C'est officiel, le fils de Milan Jovanovic (ex-Anderlecht, Standard ou encore Liverpool) rejoint la Bundesliga. Lazar Jovanovic quitte l'Étoile Rouge de Belgrade pour signer au VfB Stuttgart en échange de cinq millions d'euros. Le joueur de 18 ans est la troisième recrue estivale du club allemand après Lorenz Assignon (Stade Rennais) et Noah Darvich (Barcelone).

Le Serbe a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2029. Ce transfert lui permet de passer un véritable cap dans sa carrière en quittant son pays d'origine.

Formé au FK Vojvodina, l'ailier droit a pu faire ses débuts professionnels à seulement 16 ans. La saison dernière, il a rejoint l'Étoile Rouge de Belgrade où il a inscrit un but et délivré deux assists en cinq matchs. Lors de la deuxième partie de saison, il a été prêté à l'OFK Belgrade. Dans cette équipe, il a inscrit quatre buts et délivré un assist en 15 matchs.

Les premiers mots de Lazar Jovanovic à Stuttgart

Voici ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs : "Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de commencer cette aventure au VfB. C’est la première fois que je joue pour un club en dehors de mon pays natal, ce qui rend cette expérience encore plus spéciale."

"Je suis très heureux de franchir cette étape et je veux bien sûr apporter un maximum à l’équipe, continuer à progresser et, je l’espère, fêter de nombreuses victoires avec mes coéquipiers et les supporters," conclut-il.