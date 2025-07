Simon Mignolet pose ses conditions au Club de Bruges : "Je veux de la clarté"

Simon Mignolet sait que la concurrence avec Nordin Jackers est bien réelle au Club de Bruges. Pour lui, l'essentiel est qu'il règne une certaine clarté et que cette rivalité ne devienne pas un affrontement direct avec son coéquipier.

Simon Mignolet a dû encaisser un sacré coup la saison dernière. Lors des play-offs, il est entré en collision avec Promise David et a subi une commotion cérébrale. Nordin Jackers a alors pris sa place dans les cages.

Ce dernier s’en est très bien sorti et a conservé sa place, même après le retour de Mignolet. L'entraîneur Nicky Hayen a déclaré ne pas encore avoir tranché sur l’identité du numéro un cette saison. Mignolet, lui, est bien conscient que la concurrence est rude.

"Nordin est un bon gardien. Et le Club de Bruges a besoin de deux profils comme ça. Ce n’est pas illogique qu’à notre poste — comme à tous les autres — il y ait deux joueurs qui doivent mériter leur place. Mais cela ne doit pas devenir une lutte entre Nordin et moi", a-t-il confié à Het Laatste Nieuws.

Mignolet ne veut pas entrer dans un jeu malsain. "L’important, c’est que Nordin et moi restions sur la même longueur d’onde. Et qu’il y ait une clarté chaque semaine. Une stabilité dans le but. Que ce soit lui ou moi qui joue, cela dépendra de la situation."

"Mais il ne faut pas que ce soit flou pendant la semaine. Sinon, à chaque match, tu penses : je n’ai pas le droit à l’erreur, sinon la semaine suivante ce sera l’autre", conclut-il.