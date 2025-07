🎥 Arnaud Bodart a fait ses débuts avec le LOSC en match amical : une clean sheet d'entrée ?

Arnaud Bodart a gardé son but inviolé pour son premier match avec le LOSC. Les Dogues se sont imposés 2-0 contre La Gantoise U23.

Arnaud Bodart était titulaire pour la première fois avec le LOSC ce mardi. Le XI lillois avait un parfum noir-jaune-rouge, puisque Thomas Meunier, Matias Fernandez-Pardo et Vincent Burlet figuraient également dans le onze de départ.

Les hommes de Bruno Génésio affrontaient l'équipe U23 de La Gantoise. Cette rencontre amicale était un peu particulière car elle durait 60 minutes et non 90 comme dans des matchs officiels. À la 30e minute de jeu, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires avec un score nul et vierge.

Peu après le début de la seconde période, le LOSC a ouvert le score grâce à Hakon Haraldsson, parfaitement servi via un centre de Marius Broholm. À la 44e, les Lillois ont ensuite doublé la mise.

33' I 🔴 1⃣-0⃣ ⚪️



Ouverture du score pour le LOSC 💪



Marius Broholm sert Hakon Haraldsson 😍#LOSCGNT pic.twitter.com/5SUTRUBEcv — LOSC (@losclive) July 8, 2025

Matias Fernandez-Pardo a obtenu un penalty après une contre-attaque. Soriba Diaoune a pris ses responsabilités et a inscrit le second but de son équipe. Le score restera ensuite inchangé : victoire 2-0 des Lillois après 60 minutes.

Le but lillois en vidéo 📽️ pic.twitter.com/mqqHfCLucQ — LOSC (@losclive) July 8, 2025

Première réussie pour Arnaud Bodart ! Le portier belge n’a pas encaissé le moindre but lors de son premier match sous ses nouvelles couleurs. Il faut dire qu’il n’a pas non plus été beaucoup mis en difficulté.