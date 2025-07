Le Club de Bruges n'est pas le seul : l'Union Saint-Gilloise vise un jackpot de 70 millions cet été

La caisse continue de bien tourner au Duden Park. L'Union Saint-Gilloise a engrangé de gros revenus grâce aux transferts cet été et le total pourrait approcher 70 millions d'euros si Ivanovic part au bon prix.

Un été financier inédit pour l'Union Saint-Gilloise. Récemment, Noah Sadiki a été vendu pour 17 millions d’euros, hors bonus. À cela s’ajoute le transfert de Mohamed Amoura, finalisé tout récemment, pour 17,5 millions d’euros payés par Wolfsburg.

Cette somme est arrivée avec un peu de retard car Amoura était prêté en Allemagne la saison dernière. L’option d’achat était obligatoire, mais l’Union avait choisi stratégiquement de décaler la comptabilisation de l’opération à cet été. Un choix malin, puisque les revenus de la saison passée suffisaient à boucler l’exercice budgétaire dans le vert, explique Het Belang van Limburg.

La vente de Koki Machida a rapporté 5 millions d’euros. En additionnant les montants de Sadiki et Amoura, l’Union atteint plus de 39 millions d’euros de revenus. Et ça pourrait encore augmenter. Franjo Ivanovic, la révélation de la saison dernière, est dans le viseur de clubs étrangers.

Pour Ivanovic, l’Union espère obtenir un montant d’environ 30 millions d’euros. Si une offre de ce niveau arrive, le club pourrait approcher les 70 millions d’euros de recettes sur ce mercato estival.

Les Bruxellois peuvent en plus se préparer à jouer la Ligue des champions, ce qui renforcera leur situation financière et sportive. Mais ce mercato prouve surtout qu’en quelques années, l’Union est devenue une machine à vendre redoutable.