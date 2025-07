🎥 L'intensité monte déjà d'un cran : première séance physique pour le Standard, un seul joueur en individuel

Casper Nielsen est le seul joueur de champ qui a manqué la séance de course collective, ce mardi matin. Le milieu de terrain danois s'est entraîné en individuel avec l'un des préparateurs physiques.

Après une première séance d’acclimatation lundi en fin d’après-midi, les joueurs du Standard entrent dans le vif du sujet de leur stage estival au Touquet. La préparation physique est, pour l’instant, au centre de l’attention.

Ce mardi matin, les Rouches se sont entraînés pour la première fois avec leur nouvelle recrue, Rafiki Saïd… qui n’a pas touché le moindre ballon. Comme ses nouveaux coéquipiers, il s’est contenté d’enchaîner les tours de piste.

Une légère déception pour la petite poignée de supporters en vacances qui avaient trouvé le terrain d’entraînement par hasard : ils n’ont pas pu voir leurs protégés taper dans le ballon, ni observer les petits nouveaux à l’œuvre pour la première fois.

Casper Nielsen en individuel pendant la séance

Sous un soleil de plus en plus généreux, les joueurs du Standard ont commencé par une activation musculaire aux alentours de 10h00, avant de courir pendant près d’une heure sur la piste d’athlétisme entourant le terrain, sous le regard de Mircea Rednic, de son staff et de Marc Wilmots. Tous les joueurs ont participé à cette séance de course, sauf les trois gardiens et Casper Nielsen, qui soigne un souci au mollet et qui s'entraîne en individuel.

Vers 17h00, les Rouches se retrouveront pour une deuxième séance d’entraînement, cette fois un peu plus longue et avec ballon. Le Standard affrontera Boulogne mercredi, avant une nouvelle petite séance de course prévue plus tard dans la soirée.

"Juste après le match ?" s’est étonné le nouvel arrivant Rafiki Saïd. "Tu es arrivé dans la semaine où on monte en puissance", lui a répondu l’un des préparateurs physiques.

Si certains joueurs, fatigués en fin de séance, pourront profiter d’un après-midi plus calme pour récupérer, la première recrue estivale des Rouches, Adnane Abid, sera quant à elle présentée à la presse présente au Touquet.