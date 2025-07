OFFICIEL : Anderlecht frappe fort et prolonge le contrat d'un grand talent malgré une grave blessure !

Enzo Sternal a prolongé son contrat avec Anderlecht jusqu'en 2029. Fait notable : cette prolongation intervient malgré une grave blessure au genou qui l'éloigne des terrains depuis mars. Une preuve de la confiance du club envers le talent exceptionnel du jeune Français.

Le milieu de terrain de 18 ans a été recruté l’hiver dernier en provenance de l’Olympique de Marseille, où il était considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation. En août 2024, il y avait même fait ses débuts officiels avec l’équipe première. Avec 19 buts en 40 matchs chez les U19, il avait déjà démontré tout son talent au niveau des jeunes.

Du côté des RSCA Futures, Sternal n’a pas mis longtemps à se faire remarquer. En six rencontres avec les Espoirs, il a inscrit deux buts et surtout apporté beaucoup de calme et de vision au milieu de terrain. Une pièce maîtresse dans la construction du jeu… jusqu’à ce qu’une blessure au genou à l’entraînement freine brutalement sa progression.

Cette blessure au genou a représenté un sérieux coup dur, mais Sternal est désormais sur la bonne voie dans sa rééducation. Il s’entraîne de nouveau sur le terrain et reste motivé. "Ce genre de choses fait partie du football", confie-t-il. "Ça me rend plus fort. Le club et le staff me soutiennent énormément."

Anderlecht croit fermement en son avenir et n’a pas voulu attendre pour prolonger son contrat. Il est désormais lié aux Mauves jusqu’en 2029, une preuve de la confiance accordée à son potentiel.

Le jeune Français est considéré au Lotto Park comme un meneur de jeu moderne : techniquement raffiné, intelligent dans le jeu et doté d’un réel sens du but. Si sa récupération se passe comme prévu, il pourrait avoir sa chance avec l’équipe première dès la saison prochaine.