OFFICIEL : une cinquième recrue venue de France rejoint La Louvière !

La Louvière, tout juste promue, ne compte pas faire de la figuration cette saison. L'objectif est clair : assurer le maintien dès cette première année parmi l'élite. Pour cela, le club n'hésite pas à renforcer considérablement son effectif. Une nouvelle recrue a été officialisée ce mardi après-midi.

À La Louvière, on semble avoir trouvé une méthode bien particulière pour recruter. Avec Alexis Beka Beka, Lucas Bretelle, Théo Epailly et Mathis Riou, le club est déjà parvenu à attirer plusieurs renforts venus des divisions inférieures françaises.

Une nouvelle recrue

Formé à Marseille et à Montpellier, Oucasse Mendy rejoint La Louvière gratuitement après un passage au FC Martigues, et devient le cinquième joueur à arriver de France. La saison dernière, il a inscrit six buts et délivré une passe décisive en 32 matchs, toutes compétitions confondues.

Solide élément en Ligue 2, il s’est imposé comme un cadre de son équipe. Polyvalent, il peut également évoluer dans l’axe ou sur le flanc gauche de l’attaque, ce qui représente un atout de taille pour La Louvière.

Voici ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs : "J’ai toujours eu envie de grandir et d’évoluer donc quand j’ai vu les installations et le stade, j’étais convaincu que la RAAL était la prochaine étape dans ma carrière. En tant qu’attaquant, j’ai évidemment envie de marquer et de faire marquer car c’est en équipe qu’on devra prendre des points pour finir le plus haut possible. Hâte de découvrir la Belgique et mes coéquipiers !"

"Il est attaquant, il est rapide et il vient de Martigues ! Bienvenue chez les Loups, Oucasse !," écrit le club.