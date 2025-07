OFFICIEL : Andréas Hountondji a trouvé un nouveau défi !

C'est officiel : Andréas Hountondji jouera en Bundesliga la saison prochaine. Le buteur a paraphé un contrat avec le FC St. Pauli.

Andréas Hountondji a trouvé une nouvelle aventure ! Après son prêt au Standard de Liège, l'avant-centre était officiellement redevenu un joueur de Burnley, mais quelques jours plus tard, le voici à nouveau loué.

L'international béninois rejoint le FC St. Pauli en Bundesliga. Il portera les couleurs du club allemand durant toute la saison 2025-2026. Officiellement un joueur du club basé à Hambourg depuis ce mardi, il a déjà été aperçu à l'entraînement avec sa nouvelle formation.

Le buteur était arrivé en bord de Meuse lors du mercato hivernal dernier. Il a disputé un total de 18 rencontres avec les Rouches, inscrit quatre buts et délivré deux assists. Il a joué son dernier match avec le club liégeois le 17 mai dernier contre Dender.

"Je suis très heureux d'être désormais au FC St. Pauli et d'avoir la chance de jouer en Bundesliga. Les discussions avec le directeur sportif et l'entraîneur ont été excellentes ; le club a un attrait particulier et je veux contribuer à ce que nous réalisions une saison réussie", explique le joueur.

Les premiers mots d'Alexander Blessin

Son coach est bien connu en Pro League puisqu'il a entraîné l'Union SG entre 2023 et 2024, il s'agit d'Alexander Blessin. Le tacticien allemand a partagé ses impressions sur sa nouvelle recrue : "Andréas impressionne par son bon timing en profondeur, sa finition impeccable des deux pieds, sa présence naturelle dans les airs et sa grande assurance. Il apporte également des qualités importantes au jeu sans ballon : il joue de manière agressive, change rapidement de jeu, identifie rapidement les situations de pressing et apporte ainsi un travail essentiel à l'équipe."