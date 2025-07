Vincent Kompany peut s'inquiéter : le verdict est tombé pour Musiala

C'était inquiétant et c'est confirmé : Vincent Kompany et le Bayern devront se passer de Jamal Musiala pendant plusieurs mois.

La Coupe du monde des clubs avait bien commencé pour le Bayern Munich, mais elle s’est terminée de façon très décevante. Le champion d’Allemagne s’est incliné 2-0 face au PSG en quart de finale.

Le PSG a terminé le match à neuf, alors que deux buts bavarois ont été refusés. Mais c’est surtout la blessure de Jamal Musiala qui a marqué la rencontre.

Il est entré en collision avec le gardien de Paris, Gianluigi Donnarumma, juste avant la mi-temps. On a rapidement compris qu'il s'agissait d'une blessure grave, avec notamment une fracture du péroné.

Entre-temps, il a été opéré avec succès, a indiqué le Bayern. "Jamal Musiala a été opéré avec succès après être revenu de la Coupe du monde des clubs disputée aux États-Unis."

"Lors du quart de finale entre le FC Bayern et le Paris Saint-Germain, le milieu offensif de 22 ans a subi une fracture du péroné à cause d'une cheville cassée et déboîtée. Il commencera sa rééducation mardi et sera absent pour plusieurs mois."