Seulement trois gardiens, le capitaine du SL16 absent : les premiers choix forts de Mircea Rednic au Standard

28 joueurs ont été retenus par Mircea Rednic pour le stage estival du Standard. Le coach roumain n'a sélectionné que trois gardiens et a effectué quelques choix forts.

Après ses deux premiers matchs amicaux remportés contre Aubel et Maastricht, le Standard entame ce lundi son stage estival d’une semaine au Touquet. Les Rouches se sont déplacés avec un noyau de 28 joueurs.

Premier enseignement majeur : Mircea Rednic a décidé de ne reprendre que trois gardiens. Alors que Tom Poitoux et Matteo Godfroid étaient souvent sur un pied d’égalité depuis leurs premiers pas dans le noyau A, et malgré la tendance des entraîneurs à emmener quatre gardiens en stage pour permettre deux oppositions simultanées, Tom Poitoux est resté à Liège et figure parmi les grands perdants de cette sélection.

Le jeune portier de 20 ans, désormais relégué au rang de quatrième gardien, avait pourtant joué 30 minutes contre Aubel ainsi qu’une mi-temps contre Maastricht, délivrant même une passe décisive à Yann Gboua sur le but du 2-0 grâce à un long dégagement. Il devrait donc rester avec le noyau du SL16 FC la saison prochaine… à moins que cette mise à l’écart ne l’incite à chercher un nouveau point de chute. Il passe en tout cas derrière Matthieu Epolo, Lucas Pirard et Matteo Godfroid dans la hiérarchie.

Olivier et Assengue ne sont pas repris, Mateta paie la concurrence

Oscar Olivier est un autre absent notable. Bien que les couloirs défensifs du Standard ne soient pas très fournis, le joueur de 18 ans ne figure pas dans le groupe. Proche du Club de Bruges (Club NXT) l’été dernier, il ne semble pas entrer dans les plans de Mircea Rednic et devra probablement se contenter de la D1 ACFF, sauf si un club professionnel décide de profiter de sa situation. Il avait pourtant disputé les vingt dernières minutes du match contre Maastricht.

Absent contre l’équipe de deuxième division néerlandaise, Steeven Assengue avait en revanche pris part à la première rencontre face à Aubel. Le flanc droit de 20 ans, au Standard depuis 2014, se dirige lui aussi vers une saison en D1 ACFF. Le capitaine du SL16 FC, Rabby Mateta (18 ans), n’a pas non plus été repris. Une absence plus logique, puisqu’il souffre de la forte concurrence au milieu de terrain, notamment depuis les arrivées de Marco Ilaimaharitra, Nayel Mehssatou et Casper Nielsen.

À ces absences s’ajoutent bien sûr celles de Moussa Djenepo, invité à se trouver un nouveau club, et de Grejohn Kyei, blessé au genou et déjà absent contre Maastricht. Chez les jeunes, on retrouve par contre Daryl Leunga Leunga, Thiago Paulo Da Silva, Bradley Nam James, Yann Gboua et René Mitongo. C’est donc un groupe de 28 joueurs qui a pris la direction du Touquet et qui devrait être rejoint dans le courant de la semaine par Rafiki Saïd.