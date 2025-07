Luis Vazquez peut-il devenir le buteur qu'Anderlecht attend ?

Soyons honnêtes : Luis Vazquez n'a pas encore endossé le rôle du grand buteur qu'Anderlecht attend avec impatience. La saison dernière, l'Argentin a souvent été trop fougueux, gâchant des occasions franches et montrant ses limites dans le jeu en une touche.

Mais ceux qui suivent la préparation voient un autre Vazquez. L’attaquant marque désormais avec la régularité d’une horloge. La différence ? Besnik Hasi mise désormais explicitement sur ses points forts : des ballons rapidement envoyés dans le rectangle, des centres puissants plutôt qu’une énième passe latérale.

Hasi le fait jouer selon ses qualités

Vazquez n’est pas Kasper Dolberg. Le Danois évolue entre les lignes, crée des espaces et distille des passes parfaitement dosées. L’Argentin, lui, doit trouver son bonheur dans la surface. Il est grand, peu agile, et en dehors du rectangle, il est bien moins utile.

L’erreur de la saison passée, c’était d’avoir voulu faire de Vazquez un Dolberg bis. Résultat : des courses frustrées, des occasions manquées. Aujourd’hui, c’est clair : cela ne peut fonctionner que si l’équipe joue à son service.

C’est là que le nouveau milieu de terrain, plus costaud physiquement, entre en jeu. Avec plus de puissance sur les numéros 8 et une sentinelle solide, Anderlecht peut presser plus haut et développer un jeu plus rapide sur les flancs. Plus les Mauves imposeront leur domination, plus Vazquez pourra surgir entre les poteaux.

Centres en retrait et mouvements coordonnés

Hasi insiste donc sur la qualité des centres : moins de ballons flottants, plus de passes tendues au sol et des actions bien construites sur les ailes. C’est dans ces circuits que Vazquez attend, prêt à conclure en une touche.

Et Dolberg y gagne aussi. Lui non plus n’est fait pour évoluer à 30 mètres du but. C’est le finisseur le plus clinique qu’Anderlecht ait connu ces dix dernières années, mais il devait souvent s’épuiser dans d’autres tâches. Il y a eu ces matchs où il recevait enfin un bon ballon… et là, tout allait comme sur des roulettes.

Pour Vazquez, la mission cette saison ne sera pas de jouer sur tout le terrain, mais d’être meurtrier d’efficacité dans les derniers mètres. Et si Anderlecht parvient à réellement imposer son jeu dominant, il recevra plus d’occasions qu’il ne pourra en rater.