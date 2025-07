Anderlecht va bientôt faire un grand nettoyage, Besnik Hasi cite des noms : "On a anticipé leurs départs"

Anderlecht doit encore faire le tri dans son noyau. Le club est parti en stage avec 35 joueurs, mais il n'y aura pas de place pour tout le monde.

Anderlecht connaît un été chargé. Lundi, le groupe est parti en stage aux Pays-Bas. Besnik Hasi a emmené pas moins de 35 joueurs.

Mais il n’y a évidemment pas de place pour 35 joueurs dans le noyau, et tout le monde en est conscient chez les Mauves. Hasi devra faire des choix difficiles. Six joueurs ont déjà été recrutés, mais dans le sens des départs, c’est encore très calme.

"Verschaeren, Leoni, Stroeykens, Rits… ils n’ont tous plus qu’un an de contrat", constate aussi Besnik Hasi au micro du Nieuwsblad. Les contrats de plusieurs joueurs arrivent à échéance. "On a anticipé leurs départs, mais ces garçons donnent encore tout."

"S’ils s’en vont, leurs remplaçants sont déjà là", affirme Hasi. "Si d’autres, comme Dolberg, sont vendus, on s’activera pour les remplacer."

"Luis Vazquez est d’ailleurs dans une très bonne dynamique. Il a marqué à chaque match de préparation et travaille dur pour l’équipe. On veut aussi beaucoup plus de concurrence en attaque", conclut-il. Un message clair du coach.