OFFICIEL : Anderlecht s'offre un nouveau gardien

Anderlecht tient un nouveau gardien. Cette fois, ce n’est pas pour l’équipe première, mais bien pour les RSCA Futures. Ce nouveau portier a été recruté auprès d’un autre club de Pro League.

Ce mardi, les Mauves ont officiellement annoncé l’arrivée de Lander Gijsbers, en provenance d’OH Louvain. Il y évoluait depuis 2015 et faisait parfois des apparitions avec les U23.

Le gardien de 19 ans rejoint Anderlecht et a signé un contrat d’un an. Il a commencé sa carrière à HO Bierbeek avant d’intégrer l’académie de l’OHL.

Avec les U16 belges, Gijsbers compte déjà trois sélections. Ce transfert laisse supposer que Timon Vanhoutte, gardien d’Anderlecht, pourrait être promu en équipe première.

Depuis le début du mercato, la rumeur court que le club bruxellois souhaite recruter un nouveau gardien pour concurrencer Colin Coosemans. Pour l’instant, ce dossier reste en suspens.

Lander Gijsbers (19) is een Mauve. Le gardien s’est engagé pour une durée d’un an au moins avec le RSCA. 🟣⚪️



