Vincent Janssen est clair sur ses intentions pour l'avenir !

Cet été, l'Antwerp s'est séparé de plusieurs cadres. Vincent Janssen, encore présent, ne laisse aucun doute sur ses intentions pour l'avenir.

L’Antwerp a déjà vu plusieurs joueurs expérimentés quitter le club cet été. Toby Alderweireld a mis un terme à sa carrière, mais le départ surprise de Tjaronn Chery a également marqué les esprits.

Il y a aussi eu Denis Odoi, dont le contrat a été résilié, et enfin Jelle Bataille a suivi. Ces deux derniers dossiers étaient les plus marquants.

Le club doit donc actuellement composer avec beaucoup moins d’expérience, ce qui pourrait bien profiter à Vincent Janssen. Il est l’un des rares joueurs "plus âgés" de l’effectif, et l’Antwerp ne semble pas prêt à s’en séparer.

Les supporters souhaitent également qu’il reste. "J’espère comme eux", confie clairement Vincent Janssen au Nieuwsblad. "Si cela ne tenait qu’à moi, je resterais encore un an sans hésitation. Je ne me suis jamais senti autant chez moi qu’en ce moment."

"Je n’ai jamais joué quatre ans au même endroit. L’Antwerp est un club fantastique, Anvers est une belle ville, et j’ai ma famille et mes amis à proximité. Ma famille est heureuse ici. Je sais que je vivrai aux États-Unis après ma carrière. Ma femme est américaine, et nous avons déjà acheté une maison à Austin, au Texas. Peut-être que c’est pour ça que je savoure encore plus le fait d’être proche de chez moi", conclut l’attaquant.