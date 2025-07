Des millions en jeu au Club de Bruges, mais silence radio sur certains dossiers : voici pourquoi !

Le mercato estival s'emballe au Club de Bruges. Dévy Rigaux, directeur sportif des Blauw en Zwart, est sur tous les fronts. Et il n'est pas question de vacances pour lui dans les semaines ou même les mois à venir. Les négociations à coups de millions s'annoncent longues et complexes.

Dévy Rigaux est évidemment soutenu par toute une équipe et bénéficie de l’appui de Bob Madou (directeur exécutif) et Maarten Dedobbeleer (directeur général), mais c’est lui qui dirige la majorité des négociations. Après le transfert de Maxim De Cuyper pour 20 millions plus bonus et celui de Ferran Jutglà pour 5 millions, on s’attend à ce que le dossier Chemsdine Talbi soit également finalisé aujourd’hui.

D’abord Jashari, puis les autres ?

Cela représente un nouveau total de 23 millions d’euros. En parallèle, le Club doit aussi mener des négociations musclées avec l’AC Milan pour Ardon Jashari. Les Blauw en Zwart devront peut-être faire des concessions, car le Suisse a clairement jeté son dévolu sur le grand club italien. Mais malgré cela, le montant de la transaction devrait avoisiner les 35 millions d’euros, voire plus.

Ce sont des dossiers qui ne se règlent pas en un claquement de doigts et qui nécessitent une attention totale. C’est d’ailleurs ce qui a été communiqué à deux autres joueurs en quête de départ : Joël Ordonez et Raphael Onyedika espèrent eux aussi franchir un palier cet été, mais pour l’instant, c’est silence radio autour de leur avenir.

Les tours préliminaires de C1 en ligne de mire ?

C’est parce que le Club veut traiter chaque dossier avec la plus grande attention. Les deux joueurs restent donc très calmes. Onyedika, par exemple, s’est présenté ce matin avec le sourire au buffet du petit-déjeuner londonien. La question n’est pas de savoir si les deux vont partir, mais quand.

Le Club pourrait souhaiter les garder au moins jusqu’à la phase aller-retour du 3e tour qualificatif de la Ligue des champions, prévue les 5 et 12 août. Il restera encore du temps ensuite pour les vendre. Car avec tous les départs actés ou à venir, il deviendra très difficile de constituer une équipe déjà bien huilée. Et ces matchs de C1 restent extrêmement importants.

Dans tous les cas, on parle à nouveau de deux transferts censés rapporter au moins 20 millions d’euros chacun. Des montants qui placent le Club dans la catégorie des équipes de milieu de tableau européennes. C’est aussi le modèle qui a été mis en place à Westkapelle : avancer dossier par dossier, sans précipitation, sans pression. Le Club est en position de force dans chaque négociation. Il ne laisse jamais un joueur entrer dans sa dernière année de contrat s’il représente une telle valeur.