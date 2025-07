"On s'attend à une équipe qui est en avance" : le Standard de Liège est prévenu pour son prochain match amical !

Fabien Dagneaux, le coach de l'Union sportive Boulogne Côte d'Opale, a préfacé la rencontre amicale que son équipe s'apprête à disputer contre le Standard de Liège.

Ce mercredi 9 juillet à 16h00, le Standard de Liège affrontera l'Union sportive Boulogne Côte d'Opale en match amical. L'entraîneur de l'équipe qui a terminé troisième du championnat de National la saison dernière, Fabien Dagneaux, sait que ce ne sera pas simple pour ses joueurs.

"Alors, on s'attend à une équipe qui est en avance par rapport à nous sur le plan athlétique. On s’attend aussi à une équipe qui va certainement mettre beaucoup d’intensité parce qu’elle arrive en période de précompétition, alors que nous, on est en tout début de préparation."

"Donc ce sera certainement un match où il y aura beaucoup d’intensité, et nous, ça nous permettra justement de continuer à avancer", poursuit-il au micro de son équipe.

Le club français a entamé sa préparation par un match nul (2-2) contre Lens. "Là, comme je le disais précédemment, ça va monter en intensité, je pense, puisque Lens a repris en même temps que nous, puis avec un adversaire plus affûté."

Il explique ce qu'il attend de ses joueurs contre les Rouches : "Maintenant, j’attends des garçons qu’ils continuent à faire les efforts ensemble, à essayer de jouer également offensivement ensemble, de trouver des repères et puis voilà, de continuer tout doucement à monter en puissance."