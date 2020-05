Diables Rouges: sept statistiques pour une décennie historique

Privés de football, nous avions décidé de vous faire revivre les plus grands moments des dix dernières années des Diables Rouges, on ponctue notre série avec les statistiques les plus marquantes de la génération dorée du football belge.

4 qualifications consécutives

Si les Diables avaient encore manqué deux grands tournois au début des années 2010 (le Mondial 2010, puis l'Euro 2012), ils se sont ensuite parfaitement rattrapés et ont validé, en fin d'année 2019, leur quatrième qualification consécutive: jamais l'équipe nationale belge n'avait connu pareille fête.

107 sur 120 en éliminatoires

Et si la Belgique a réussi cette prouesse, c'est à la faveur de parcours maîtrisés en éliminatoires. Les Diables Rouges ont terminé premiers de leurs groupes au cours des quatre dernières campagnes éliminatoires. Mieux encore? Ils n'ont perdu qu'un seul de 40 derniers matchs en qualifications. Le bilan: 34 victoires, 5 partages et une défaite (au Pays de Galles en juin 2015), avec en prime un parcours parfait et un 30 sur 30 sur la route de l'Euro 2020.

Une 3e place historique

S'il faudra encore patienter pour voir cette génération dorée soulever (on l'espère) son premier trophée, les Diables Rouges ont tout de même quité la Russie avec une médaille autour du cou: la performance mexicaine de 1986 est améliorée, une première étape est franchie.

16 buts en Coupe du monde

Et cette troisième place, c'est notamment grâce à leur efficacité offensive que les Diables Rouges l'ont atteinte. 16 buts en Coupe du monde, c'est loin, par exemple, du record de la Hongrie (27 buts lors du Mondial 54), mais ça reste une performance remarquable. Au 21e siècle, seules deux nations ont fait mieux: le Brésil et l'Allemagne qui avaient inscrit 18 buts sur la route de leurs sacres mondiaux, respectivement en 2002 et 2014.

Les 118 caps de Jan Vertonghen

Au début de la décennie, Jan Ceulemans (96 caps) trônait largement en tête du classement des joueurs les plus capés de l'histoire du football belge. Dix ans plus tard, ils sont trois à avoir atteint la barre symbolique des 100 caps, et Toby Alderweireld (98) l'atteindra lui aussi bientôt. Loin devant tous les autres, on retrouve l'inusable Jan Vertonghen qui a porté le maillot des Diables à 118 reprises. Eden Hazard (106) et Axel Witsel (105) complètent le podium.

52 buts pour Romelu Lukaku

Dans le même ordre d'idées, Bernard Voorhoof et Paul Van Himst auront, eux aussi, longtemps conservé leur record. Mais leurs 30 réalisations n'ont pas 'survécu' à la montée en puissance de Romelu Lukaku, qui devrait encore améliorer sa marque de 52 buts en sélection. Et il n'est pas le seul à avoir dépassé Bernard Voorhoof et Paul Van Himst. Eden Hazard, 32 buts, pointe à la deuxième position du classement historique des buteurs de notre équipe nationale.

34 assists pour KDB

Et si les buteurs belges ont su faire preuve d'efficacité au cours de la dernière décennie, c'est, notamment, autres parce qu'ils sont bien servis. Considéré comme l'un des meilleurs passeurs d'Europe, Kevin De Bruyne est en tout cas le meilleur distributeur de caviars des Diables Rouges, avec 34 assists. Et à ce petit jeu-là aussi c'est Eden Hazard qui est installé dans son sillage (33).