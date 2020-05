Bundesliga : Un "Klassiker" décisif ? Witsel et Hazard veulent frapper un grand coup

Même pas deux semaines après la reprise de la Bundesliga, c'est déjà un "Klassiker" allemand qui nous attend : le Borussia Dortmund espère pouvoir se rapprocher du Bayern Munich au classement.

Le retour de la Bundesliga ne fait pas que des heureux, mais il permet au moins d'assister à une course au titre qui s'annonce passionnante entre le Bayern Munich, leader, et le Borussia Dortmund, ambitieux dauphin. Quatre points seulement séparent les deux clubs, et le "Klassiker" de ce mardi soir s'annonce explosif.

Deux équipes affûtées

Et pour cause : visiblement, les semaines d'arrêt n'ont pas affecté la puissance de feu du Borussia et du Bayern. Respectivement auteurs de 6 et 7 buts en deux rencontres depuis la reprise, les géants allemands sont déjà affûtés et leur jeu semble bien en place.

Thorgan Hazard, en particulier, a brillé depuis la reprise : avec un but et un assist face à Schalke 04 et encore un assist à Wolfsbourg, le frère d'Eden est l'homme en forme, tout comme Raphaël Guerreiro déjà auteur de trois buts. Sans oublier Erling Haaland et ses 10 buts depuis son arrivée en janvier, qui va pouvoir se mesurer pour la première fois à Robert Lewandowski (27 buts, 2 depuis la reprise).

Reste à voir si l'absence du célèbre Mur Jaune de Dortmund peut influer sur le cours de la rencontre : en ne comptant que les rencontres à domicile, le Borussia serait actuellement leader de la Bundesliga, devant le Bayern. Une bonne occasion de vérifier si les huis-clos influenceront sur le championnat - ce qui paraît assez évident, mais ne l'est pas encore en termes de victoires à l'extérieur. Car une chose est assez claire : avec 4 points d'écart, Dortmund doit l'emporter pour recoller au classement et revenir à portée directe du Bayern ...

