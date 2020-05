Les effets du huis-clos ? La Bundesliga compte énormément de victoires à l'extérieur depuis la reprise

On se demandait comment le huis-clos allait impacter la reprise de la Bundesliga. Après deux journées, un point semble déjà clair : l'avantage d'évoluer à domicile est réduit. Vraiment ?

Dix-huit matchs de Bundesliga ont été disputés depuis la reprise du championnat le 16 mai dernier, pour un bilan a priori saisissant : 3 victoires à domicile, 5 partages et 10 victoires à l'extérieur. Sans la miraculeuse remontée de Cologne face à Düsseldorf, le bilan serait même de 11 défaites pour les clubs recevant dans leur enceinte, rendant assez évident l'impact du huis-clos, qui semble réduire à néant l'avantage d'évoluer à la maison.

Un simple regard aux deux week-ends précédant l'arrêt de la Bundesliga permet une comparaison rapide : seules 4 rencontres (sur 18) s'étaient achevées par des victoires à l'extérieur du 29 février au 8 mars. Évident, donc ... Vraiment ?

Un bilan à refaire dans quelques semaines ?

Continuons cependant à rebours en Bundesliga et prenons les week-ends du vendredi 21 au lundi 24 février et du vendredi 14 au lundi 17 février. Surprise : sur 18 rencontres, on compte alors ... 10 victoires à l'extérieur, contre 5 à domicile et 3 partages. Le même bilan, à peu près, que pour ces deux semaines à huis-clos.

Lors des week-ends précedents (07/02 au 09/02 et 31/01 au 02/02), on compte cependant à nouveau 4 victoires à l'extérieur sur 18 matchs ... avant une nouvelle "anomalie" statistique de 9 victoires à l'extérieur sur les deux week-ends précédents (17/01 au 19/01, 24/01 au 26/01).

Il est donc un peu tôt pour dire si oui ou non, le huis-clos a directement influencé le nombre de victoires à l'extérieur en Bundesliga : on le voit, sur les dernières journées, ce nombre est assez variable et a déjà atteint à plusieurs reprises les 4, 5 ou 6 défaites à domicile par journée ...

Défaites à domicile par journée de championnat en Bundesliga (saison 2019/2020)

J1 : 2

J2 : 6

J3 : 2

J4 : 4

J5 : 1

J6 : 8 (record de la saison)

J7 : 2

J8 : 0 (record de la saison)

J9 : 1

J10 : 2

J11 : 5

J12 : 4

J13 : 4

J14 : 1

J15 : 3

J16 : 5

J17 : 1

J18 : 6

J19 : 3

J20 : 2

J21 : 2

J22 : 5

J23 : 5

J24 : 2

J25 : 2

J26 (huis-clos) : 5

J27 (huis-clos) : 5

À suivre ...