Un prétendant abdique pour Dries Mertens: "Il ne veut pas partir"

Dans le viseur de plusieurs grosses écuries européennes, Dries Mertens, dont le contrat expire le 30 juin prochain et qui n'a pas encore prolonger, devrait tout de même rester au Napoli selon le patron sportif de l'Inter.

L'Inter Milan avait été annoncé comme l'un des principaux candidats au recrutement de Dries Mertens, mais la direction milanaise semble avoir jeté l'éponge. "Il semble clair qu'il veut rester à Naples", avance le Directeur Sportif de l'Inter au micro de Sky Italia.

"Des contacts concrets, mais..."

Mais Piero Ausilio confirme que l'intérêt de l'Inter était réel. "Ce n'est pas nécessaire de dire que nous avons eu des contacts avec Naples. C'était un appel entre Giuseppe Marotta et Aurelio De Laurentiis. Les contacts étaient concrets. Je ne sais pas s'il a déjà un accord en vue d'une prolongation, mais il est clair qu'il veut rester à Naples."

Dries Mertens qu'on annonçait sur le départ en fin d'année 2019, semble donc de plus en plus proche et pourrait débuter, l'été prochain, sa huitième saison avec les Partenopei, où il partage (pour l'instant) le statut de meilleur buteur de l'histoire du club.