Le prix exorbitant demandé par Leicester pour un de ses jeunes du cru

Ces dernières années, Leicester a toujours eu le don de vendre ses joueurs à des prix mirobolants et la vente de ce pur produit du club ne devrait pas échapper à la règle.

Ben Chilwell, le latéral gauche de 23 ans de Leicester City, réussi la plus belle saison de sa carrière. Non seulement il participe à la bonne tenue de la défense de son club (la meilleure de la Premier League) mais en plus il signe des passes décisives.

Du coup, le jeune anglais suscite les convoitises, surtout du côté de Chelsea, mais les Blues devront signer un énorme chèque. D'après le Telegraph, Leicester demande pas moins de 90 millions d'Euros pour lâcher son espoir.

Vu la conjoncture actuelle, Chilwell ne devrait pas trouver un nouveau port d'attache dans les prochaines semaines. Leicester, actuellement à la troisième place de la Premier League, devrait se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.