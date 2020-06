📷 Dans la douleur, la Juve obtient le premier ticket pour la finale de la Coupe d'Italie

Les deux clubs légendaires s'étaient quittés sur un score de parité avant la crise sanitaire (1-1). Le match retour avait commencé sur les chapeaux de roue : Cristiano Rinaldo manquait un pénalty au quart d'heure, tant dis qu'Ante Rebic était exclu dans la foulée.

A dix contre onze, les visiteurs ne parvinrent pas à inscrire ce petit but qui aurait faite toute la différence. Avec ce score vierge, la Vieille Dame obtient donc le premier ticket pour la finale de la Coupe d'Italie. A noter que Saelemaekers a profité de la nouvelle règle autorisant cinq changements pour monter au jeu à la 88ème minute. Les joueurs des deux équipes ont également diffusé des messages contre le racisme en début de rencontre, comme le démontrent ces images :

Silence is not an option: say no to racism!

Il silenzio non è un’opzione: no al razzismo!#BlackLivesMatter pic.twitter.com/WKXC08i8wT