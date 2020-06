Avec les compliments du "gamin"

Le Barça recevait Leganès et les Catalans ont eu besoin d'un éclair signé Ansu Fati pour débloquer la rencontre.

Le Barça avait facilement pris la mesure de Majorque il y a quelques jours, ce mardi soir c'est un autre candidat à la relégation qui se présentait au Camp Nou: Leganès.

Contre toute attente, la première occasion est pour les visiteurs mais un trois contre un s'est transformé en ratage total. On comprend mieux pourquoi cette équipe n'a marqué que 22 buts cette saison.

Les Catalans sont eux...endormis et il faut attendre la 32ème minute pour voir leur premier tir du match, une tête de Griezmann qui passe au-dessus du but adverse. Arrive alors la proximité de la mi-temps et un Firpo décisif, qui se bat sur son côté gauche avant de servir Ansu Fati qui d'une frappe sèche ouvre le score (42', 1-0). Une belle récompense pour le minot, qui est bien en jambes dans cette rencontre.

Luis Suarez, que tout le monde attendait au coup d'envoi, s'échauffe calmement en début de seconde période et le deuxième acte semble débuter...sur un rythme de sénateur. Leganès ne semble pas vouloir sortir, les Catalans mettent le pied sur le ballon. Cela promet, et jusqu'ici Messi est assez discret.

Mais cela va changer à l'heure de jeu. La Pulga part dans un solo diabolique, termine dans le rectangle...mais il est mis au sol. Il se fait justice lui-même, calmement, avec une frappe petit filet (68', 2-0). Les jeux sont faits, les Barcelonais peuvent gérer la fin de rencontre.

Le Barça met donc à nouveau la pression sur le Real en prenant 5 points d'avance. Les Merengues joueront ce jeudi contre Valence (22h00).