PL : Kabasele et Tielemans se neutralisent, Praet absent pour la reprise

Christian Kabasele était titulaire dans l'axe de la défense de Watford tandis que Youri Tielemans était présent dans le onze de Leicester City (il sera averti à la 40e minute et sera remplacé à la 76e par Hamza Choudhury). Dennis Praet, blessé au mollet, était absent.

Un match sans grande action qui se débloquera dans les ... arrêts de jeu, les deux buts tombant en toute fin de match. Ben Chillwell pensait avoir offert les 3 points aux Foxes, finalement frustrés à la 93e minute par Craig Dawson d'une belle reprise acrobatique (1-1) ! Leicester City laisse donc l'opportunité à Chelsea de se rapprocher du podium, même si les Foxes conservent 5 points d'avance sur les Blues.

Craig Dawson scoring an overhead kick might just be the most unusual part of 2020 yet pic.twitter.com/3FMrNMKkSk