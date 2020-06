Casser la spirale négative

L'Inter a du retard sur la Juventus mais aussi sur ses objectifs. Il est temps pour les Nerazzurri de reprendre leur marche en avant.

L'Inter d'Antonio Conte a soufflé le chaud et le froid cette saison, au point de passer complètement au travers en Ligue des Champions mais surtout de laisser filer la Juventus.

En effet, juste avant la pause forcée par la crise du Coronavirus, les coéquipiers de Romelu Lukaku ont eu un énorme trou d'air. Une défaite à La Lazio puis une autre à la Juventus: en deux matches, ils se sont retrouvés largués dans la course au titre, à respectivement 9 et 8 points de la Vieille Dame et de la Lazio.

Si on ajoute à cela l'élimination en demi-finale de la coupe d'Italie, ce n'est pas vraiment une bonne période pour l'Inter. Cette mauvaise période coincide avec la panne offensive de... Romelu Lukaku. Le Diable n'a pas marqué dans ces trois rencontres et il est temps pour lui de se remettre à afficher son nom au marquoie.

La réception de la Sampdoria arrive au bon moment pour l'équipe et Romelu, qui voient là une occasion en or de retrouver la victoire et de mettre la pression sur les deux premiers au classement. A 13 journées de la fin, tout est finalement encore possible.

Vous pensez que Romelu Lukaku va retrouver des ailes ce dimanche et inscrire deux buts ou plus? Alors n'hésitez pas et connectez-vous sur BETFIRST. Un bon pari et un doublé du Diable Rouge multiplieront votre mise par 3.25 ! Une belle occasion non?