🎥 Marten de Roon fait preuve d'humour malgré son autogoal contre la Lazio

Marten De Roon n'a pas vécu un début de rencontre plaisant contre la Lazio. Le milieu de terrain de l'Atalanta a inscrit un autogoal dès la 6e minute de jeu. Ce but n'a finalement pas porté à conséquence puisque le club de Bergame s'est imposé 3-2.

Malgré tout, De Roon a subi beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux après cet autogoal gag. Cela n'a pas empêché le Néerlandais de réagir avec autodérision sur Twitter en se moquant lui-même de son erreur.

Un esprit d'autodérision que tous les joueurs n'ont sans doute pas. Le joueur a fait un montage compilant certaines critiques :

One of These Days, starring Marten de Roon. pic.twitter.com/hZGCOUugp4