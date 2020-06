Un vétéran de Bundesliga fait ses adieux à son club

Après sept saisons passées au Borussia Mönchenglad'bach, Raffael ne poursuivra pas l'aventure avec le club allemand.

Opposé au Hertha Berlin de Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio cet après-midi dans le cadre de la 34ème et dernière journée de Bundesliga, le Borussia Monchenglad'bach s'est imposé sur le score de deux buts à un. Une victoire qui permet aux hommes de Marco Rose de valider leur billet pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Par ailleurs, en plus de clôturer en beauté la saison des Poulains, cette rencontre était également l'occasion d'achever l'aventure de Raffael avec les Noir et Blanc. En effet, l'attaquant brésilien, entrée en jeu dans le temps additionnel, ne jouera plus sous les couleurs du club allemand.

Arrivée à l'été 2013 en Allemagne en provenance du Dynamo Kiev, le joueur de 35 ans aura passé près de sept ans au Borussia, avec qui il aura disputé plus de 200 matchs toutes compétitions confondues (202). Malgré son âge avancé, le principal intéressé ne semble pas vouloir mettre un terme à sa carrière.