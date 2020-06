🎥 Record + 1 pour Dries Mertens

Dries Mertens continue d'aligner les buts avec Naples. Cette fois c'est SPAL qui en fait les frais.

Dries Mertens et le Napoli n'ont pas traîné. Dès la quatrième minute du match entre Naples et SPAL, le Diable Rouge a trouvé le chemin des filets.

Lancé en profondeur par Fabian, le petit numéro 14 trompe le gardien adverse d'un subtil ballon piqué. Croyant d'abord au hors-jeu, Dries ne fête pas le but mais le VAR est passé par là et a accordé le but.

C'est le 123ème but pour Mertens sous le maillot de Naples.