Luis Suarez amer après le nul du Barça : "Demandez au coach"

La fin de saison est palpitante en Liga, avec un duel Barça - Real pour le titre qui a vu les Catalans perdre des plumes hier. En attendant de savoir si le Real saura en profiter, les dents grincent du côté Catalan.

En attendant le match du Real Madrid face à la lanterne rouge l'Espanyol, le nul du Barça pourrait constituer un tournant dans la course au titre.

Accroché sur la pelouse du Celta Vigo (2-2), Barcelone a perdu des plumes. Mais plus que le résultat, la performance aurait ouvert quelques plaies en interne. Le premier visé, comme souvent dans ces situations, est l'entraineur.

Quique Sétien n'échappe pas à la pression et est pointé du doigt car depuis la reprise, le Barça ne tourne pas fort et est en difficulté, un avis partagé par Luis Suarez : "Je suis content d'avoir pu aider mon équipe avec ces deux buts, mais nous avons perdu deux points inutiles. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez nous, demandez au coach, c'est quelque chose qu'il doit analyser", confiait le buteur amer après la rencontre, dans des propos repris par Marca.

Côté coach, le travail est prôné : "Nous n'aurions pas dû nous mettre dans cette situation. Nous aurions dû faire le break rapidement. Notre marge d'erreur est de plus en plus réduite. En théorie, nous devons maintenant gagner nos 6 prochaines rencontres et compter sur une erreur de nos rivaux. Nous allons essayer d'obtenir le plus de points possible."