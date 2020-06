La sanction qui attend Aleksandar Mitrovic pour son coup de coude

Lourdement battu à Leeds United, samedi, Fulham aurait dû terminer la rencontre à neuf. Neeskens Kebano a été exclu en toute fin de match et l'autre ancien Belgicain, Aleksandar Mitrovic, aurait dû subir le même sort.

Mais l'arbitre n'avait pas vu le coup de coude du Serbe. Un mauvais geste qui n'a pas échappé à la fédération anglaise et Aleksandar Mitrovic sera suspendu pour les trois prochaines rencontres de Fulham, qui occupe la cinquième place de Championship, à deux points du podium.

Fulham striker Aleksandar Mitrovic has been suspended for three games following this elbow in Saturday's loss against Leeds United.pic.twitter.com/kveVfGcabN