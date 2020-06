Quand Pjanic affirmait être un grand fan du.... Real Madrid

S'il avait imaginé qu'un jour il allait prendre la direction du Camp Nou, Pjanic aurait certainement eu un autre discours.

La carrière d'un joueur est parfois longue et pleine de surprises. Miralem Pjanic va peut-être l'apprendre à ses dépens. Formé à Metz, passé par Lyon et la Roma, l'actuel joueur de la Juventus est en passe de rejoindre le FC Barcelone dans le deal de l'été puisqu'Arthur va faire le chemin inverse.

En 2013, lorsqu'il portait encore le maillot de la Roma, le Bosnien avait clamé son amour pour le Real Madrid dans une interview accordé à Oslobodjenje. "Je suis heureux à Rome maintenant, mais je ne sais pas si je vais partir pendant l’été. Si vous me posez des questions sur mon équipe préférée, je vous dirai que j’ai toujours aimé le Real Madrid depuis mon enfance."

Des déclarations qui paraissent maladroites mais à l'époque le Bosnien était à des kilomètres d'imaginer qu'il rejoindrait un jour la Catalogne. Quand on sait qu'en plus il porte le numéro 5 en hommage à Zinedine Zidane, qui était son joueur préféré, on peut dire que l'ancien Lyonnais cumule. Il va devoir faire oublier cela sur le terrain.