Fin de saison pour un défenseur de Liverpool

Blessé au pied, Joël Matip ne jouera plus cette saison avec les Reds. Blessé lors du dernier match de Liverpool sur la pelouse d'Everton, il avait dû quitter le terrain en toute fin de rencontre.

Le club désormais champion d'Angleterre a déclaré sur son site officiel qu'il espérait voir le retour de son joueur pour le début du prochain exercice.

Cette nouvelle va permettre à Joe Gomez ou à Dejan Lovren d'avoir un peu plus de temps de jeu en cette fin de saison. Ce jeudi, Liverpool se rendra à Manchester City.

Joel Matip has revealed he expects to miss the remainder of the season due to a foot injury.