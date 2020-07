Christian Benteke de retour aux affaires

Si la plupart des Diables actifs en Angleterre ont déjà retrouvé le rythme effréné de la compétition, Christian Benteke a, lui, rapidement été déchanté.

La faute à une blessure aux ischios-jambiers, qui avait forcé le Liégeois à quitter la pelouse, lors du match de reprise des Eagles à Bournemouth et qui l'avait ensuite privé des rencontres à Liverpool et contre Burnley.

Mais, deux semaines, plus tard, Christian Benteke a repris les entraînements, il est fit et il pourrait croiser Youri Tielemans et Dennis Praet, samedi, à Leicester. Roy Hodgson, son coach, a confirmé que Christian Benteke était apte à jouer et qu'il pourrait retrouver sa place dans le noyau de Crystal Palace, samedi après-midi.