Lionel Messi aurait stoppé les discussions autour d'une prolongation et envisagerait même un départ

Rien ne va plus au FC Barcelone depuis la reprise.

Le FC Barcelone traverse une grosse zone de turbulences. Lorsque le football a repris ses droits en Espagne le 11 juin dernier, le club blaugrana était en tête de la Liga avec 2 points d'avance sur le Real Madrid. Six journées plus tard, le Barça est relégué à 4 points du rival madrilène. Alors que l'entraîneur Quique Setien est de plus en plus contesté, une folle rumeur sur l’avenir de Lionel Messi vient de faire son apparition.

La Pulga aurait décidé de stopper les discussions autour d'une prolongation de contrat et pencherait même vers une solution plus radicale, à savoir quitter le Barça en juin 2021 à la fin de son contrat actuel, comme l'indique la Cadena Ser. "Les négociations avaient bien commencé et les deux parties s’entendaient bien mais les derniers événements ont fait en sorte que Messi reconsidère le tout et décide d’interrompre les négociations."

Le FC Barcelone a assuré ne pas être au courant d'une telle volonté de Lionel Messi, comme l'assure le Mundo Deportivo. Selon le quotidien catalan, le Barça a l’intention d’offrir à Messi un contrat d’un an avec une option pour seconde saison afin que leurs destins soient liés jusqu’en 2023.