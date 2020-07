🎥 Le beau cadeau de Zlatan et Saelemaekers à la Juve

La Juventus se rapproche encore un peu plus de son 36e scudetto, grâce à l'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic.

Facile tombeuse du Torino, la Juventus avait mis la pression sur la Lazio, qui recevait l'AC Milan, samedi soir, dans la capitale. Et si les Romains avaient pris le match en main, l'absence du meilleur buteur du championnat, Ciro Immobile, suspendu, s'est rapidement faite ressentir.

À la 23e minute, Hakan Calhanoglu et, déjà, éteint les espoirs de la Lazio. Zlatan Ibrahimovic, qui fêtait son retour dans le onze,a doublé la mise avant la pause sur un penalty contestable. Et, quelques instants après un but de Segna Lazzari logiquement annulé pour hors-jeu, Ante Rebic a enterré les dernières chances romaines de revenir dans la rencontre.

Sept points d'avance pour la Juve!

Première titularisation dignement fêtée pour Alexis Saelemaekers: l'AC Milan s'offre une troisième victoire en quatre rencontres, intègre le top 6 (en attendant le résultat du Napoli) et redevient un candidat à l'Europe.

Mais l'information du jour en Serie A, c'st évidemment l'opération royale que s'offre la Juventus en tête du classement. Avec sept points d'avance sur la Lazio de Jordan Lukaku (qui est à nouveau monté au jeu), la Vieille Dame fait un pas de plus vers son huitième titre consécutif...