Zinedine Zidane salue l'un de ses leaders : "C'est un joueur unique"

Le Real Madrid a battu Getafe jeudi soir et grâce à ce succès, le club merengue compte quatre points d'avance sur le FC Barcelone à cinq journées du terme de la Liga.

L'entraîneur du Real Madrid a salué son défenseur central et capitaine Sergio Ramos (34 ans, 31 matchs et 9 buts en Liga cette saison) auteur du but de la victoire sur penalty contre Getafe (1-0), jeudi soir. "Sergio Ramos est un leader sur le terrain et en dehors. C'est un joueur unique et nous savons ce qu'il transmet à tous ses coéquipiers. Je suis donc heureux pour lui, pour ses buts. Chaque fois qu'il doit tirer un penalty, il le fait avec beaucoup de confiance. Il l'a fait à la 80e minute, après de gros efforts physiques, c'est incroyable", a déclaré Zizou.

Cette saison, le défenseur espagnol a inscrit 11 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues. Il a déjà égalé son record établi en 2018-2019 (11 buts en 42 matchs).