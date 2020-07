Les conseils du patron du LOSC à Victor Osimhen : "Le club qui lui correspond le mieux"

De plus en plus proche de la Serie A, Victor Osimhen peut compter sur les conseils de son président au moment de faire son choix.

Comme à Charleroi, Victor Osimhen ne sera peut-être resté qu’un an à Lille. L’attaquant nigérian, qui a séduit la Ligue 1 cette saison, pourrait s’engager avec le Napoli dans les prochains jours. Et Gérard Lopez n’a pas hésité à le conseiller en ce sens.

"On a eu plusieurs offres pour Victor et on a beaucoup discuté. Il m’a demandé ce que j’en pensais et je lui ai donné le nom du club qui lui correspond le plus à mes yeux", précise le président lillois à la Voix du Nord.

Car Gérard Lopez en est persuadé: Victor Osimhen a toutes les cartes en main pour briller sous les couleurs du Napoli. "S’il va là-bas, il va être leur super star. Avoir Naples à ses pieds, ça doit être quelque chose..."