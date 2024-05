Il le savait déjà en septembre : voici la raison pour laquelle Jesper Fredberg a tellement protégé son entraîneur, Brian Riemer

Brian Riemer n'est pas remis en question par la direction sportive d'Anderlecht. Le directeur des sports, Jesper Fredberg, l'a clairement indiqué hier à tous les supporters et analystes qui réclamaient son licenciement. Fredberg sait très bien pourquoi il a fait cela.

Le jeu d'Anderlecht était souvent en dessous de son niveau, surtout après le Nouvel An. Une chose sur laquelle Roar Arnstad avait raison : l'efficacité d'Anders Dreyer a souvent fait la différence. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer.

Un gros budget pour Flips

Fredberg savait dès septembre 2023 que cela poserait problème. En août, il avait payé 3,5 millions d'euros pour Alexis Flips. Quelques semaines après son arrivée à Neerpede, le club a rapidement réalisé qu'il n'était pas assez costaud pour mener le milieu de terrain.

Anderlecht avait besoin d'un milieu offensif, d'un créatif. Mais à l'entraînement, Flips était déjà dépassé par les jeunes de Neerpede. Ça s'est confirmé lors des matchs. Anderlecht avait besoin d'un milieu de terrain dominant, mais Fredberg avait déjà dépensé une grande partie de son budget limité.

Hazard est devenu crucial

C'est pourquoi un système a été mis en place où Thorgan Hazard avait un rôle libre et pouvait se déplacer partout. Les autres devaient alors couvrir sa position. Le fait que Hazard ait été blessé ou pas entièrement en forme pour la majeure partie de la saison a été un obstacle au développement de ce système.

Il y a eu beaucoup de manœuvres pour renforcer le milieu de terrain. Delaney, Leoni et Stroeykens étaient tous des options, mais chacun avait ses défauts. Aucun d'eux n'est un créatif pur. Ce profil est désormais une priorité.

À un moment donné, Fredberg devra trouver un joueur qui attire le ballon comme un aimant et sait distribuer le jeu. Quelqu'un qui peut jouer entre les lignes et est toujours disponible. Oui, comme Hans Vanaken et Cameron Puertas. Et surtout : il doit être solide sur ses appuis. Anderlecht a déjà suffisamment de petits milieux de terrain légers et endurants.