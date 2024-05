"La décision de la saison" : l'arbitrage belge fait enfin le point sur le goal annulé du Cercle qui sacre le Club de Bruges !

C'est LA phase de la saison : le but du Cercle de Bruges inscrit ce dimanche contre le Club, et qui aurait pu offrir le titre à l'Union Saint-Gilloise. Mr Lardot a finalement annulé le but, mais on attendait avec impatience l'avis du département arbitral.

L'émission "Under Review" de ce lundi était très certainement la plus attendue de la saison : qu'allait dire Franck De Bleeckere au sujet du but annulé du Cercle de Bruges ce dimanche contre le Club de Bruges ? Les images d'un Mr Lardot visiblement tourmenté par les responsabilités qui lui incombaient ont laissé tout le monde perplexe.

Après de longues minutes, il avait été décidé d'annuler le but pour une position de hors-jeu de Lopes Da Silva. Mais du côté de l'Union comme du Cercle, on protestait. Alors, qu'en pense Mr De Bleeckere ?

"C'est une situation très compliquée. Je regardais les images à la maison et immédiatement, toute l'attention se porte sur la ligne de but : le ballon a-t-il franchi la ligne ou pas ? Comme vous le savez, il n'y a pas de Goal-Line technology en Belgique", entame le chef de l'arbitrage belge.

Mais ce n'est pas cette décision qui a été la plus difficile à prendre. "Le VAR a regardé sous tous les angles et déterminé que le ballon avait franchi la ligne", assure De Bleeckere. "Ensuite, le VAR doit vérifier si quelque chose s'est passé au début de la phase. Toujours. C'est la procédure à suivre".

La bonne décision d'annuler le but du Cercle

Et au début de la phase, un coup-franc donné par Hugo Siquet, deux joueurs sont hors-jeu : Jasper Daland et Lopes Da Silva. "Daland, largement, mais il ne prend pas part à l'action. Lopes, d'un pied. Ils se sont focalisés sur lui et Lopes entre en réalité en contact avec Brandon Mechele, et prend donc part à l'action. Il influence également Maxim De Cuyper qui est tout proche".

Frank De Bleeckere analyses the not given goal during #CERCLU pic.twitter.com/wAZUxqEmxy — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) May 27, 2024

Dès lors, le hors-jeu devient "actif", et Franck De Bleeckere est très clair : le but devait bel et bien être annulé par Mr Lardot. Le fait que le VAR, puis l'arbitre principal aient pris leur temps et aient semblé hésiter n'est pas problématique pour le chef du Département arbitral.

"On ne peut pas sous-estimer une telle décision, c'est la décision de la saison. Il y a tellement de pression sur le corps arbitral et je trouve qu'ils sont restés très calmes. Ils ont pris leur temps, mais c'était une situation décisive qui devait être traitée avec soin et ils l'ont selon moi très bien fait", conclut De Bleeckere.