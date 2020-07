Le RFC Liège continue son recrutement avec un attaquant supplémentaire

Mine de rien, le RFC Liège est en train de se renforcer pour assurer ses objectifs lors de la prochaine saison de Nationale 1.

Christophe Martin-Suarez, joueur de 30 ans, est le nouvel attaquant du RFC Liège.

Né à Verviers le 14 mars 1990, Christophe Martin-Suarez mesure 1m87 et arrive en provenance de Tessenderlo où il évoluait la saison dernière. Titulaire à 16 reprises, il a marqué 6 buts.

Formé au CS Verviers et au RFC Liège, il a ensuite évolué à La Calamine, Hamoir, Patro Maasmechelen, Deinze, Geel, Roulers mais également à Esch au Luxembourg. Christophe Martin-Suarez a disputé 55 matches en Proximus League pour 12 buts marqués et il connait très bien la Nationale 1 (ex D1 Amateurs) puisqu’il a pris part à 77 matches et a marqué 23 buts.

C'est un retour aux sources pour l'attaquant qui a été en partie formé au RFC Liège. Il est ici en photo avec son agent, Charbel Ersoy.