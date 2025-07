"Comment on en est arrivés là ?" : Laurent Ciman s'inquiète pour le Standard de Liège

Laurent Ciman s'est exprimé sur la situation actuelle du Standard de Liège et sur le nouveau départ pris par le club avec l'arrivée de Marc Wilmots et Pierre François. Il reste sur ses gardes...

L'ancien Rouche prend toujours le temps de suivre son club de cœur, le Standard de Liège : "Je le suis toujours évidemment. Il y a eu les retours de Marc Wilmots et de Pierre François, des gens qui ont porté le maillot ou représenté le club et qui savent donc ce que cela représente."

"Le Standard a fait quelques transferts intéressants avec des joueurs revanchards et qui connaissent le championnat belge. On verra ce que Mircea Rednic, que j’ai eu comme coach, pourra faire dans les mois à venir et si tout cela fonctionne…", poursuit-il au micro de Sudinfo.

Il ne s'emballe cependant pas trop : "Parce qu’il faut que de l’argent arrive encore ! Avant de parler du sportif, un club comme le Standard qui a des problèmes financiers, c’est juste impensable !"

Le Standard doit revenir à ces bases-là

"Il ne faut pas trop se poser de questions sur le bien-fondé des retours de Pierre François ou Marc Wilmots mais se demander : est-ce que les bases du club sont saines ? Est-ce qu’il y a des investissements qui arrivent ? Je me demande comment on en est arrivés là ? Et comment on a pu transférer autant de joueurs qui n’ont pas l’ADN du Standard et qui ne savent pas ce que représente ce club."

Les joueurs doivent se rendre compte de ce que cela signifie de porter le maillot liégeois selon lui : "Quand j’ai eu mes premières discussions avec Lucien D’Onofrio, il ne m’a pas parlé d’argent. Il m’a demandé : est-ce que tu sais ce que cela représente de porter le maillot du Standard ? Il m’a montré les valeurs du club puis on a discuté du contrat. Le Standard doit revenir à ces bases-là."