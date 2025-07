OFFICIEL : le KRC Genk recrute un nouveau gardien !

C'est officiel, le KRC Genk s'est renforcé avec Tobias Lawal, un gardien autrichien de 25 ans en provenance du LASK Linz. Le club limbourgeois l'a signé jusqu'en 2029 et le considère comme un concurrent direct d'Hendrik Van Crombrugge.

Lawal n’apporte pas seulement une présence physique, mais aussi un profil remarquable qui correspond parfaitement au style de jeu moderne des gardiens. Du haut de ses 1m95, il s’impose littéralement et figurativement dans les cages.

À seulement 20 ans, il a fait ses débuts au plus haut niveau et est même devenu capitaine au LASK. Son style de jeu, un mélange de puissance, de calme et d’aisance technique, lui a valu, selon les analystes de données d’Opta, des comparaisons flatteuses avec nul autre qu’Alisson Becker, le gardien de Liverpool.

Genk voit en Lawal bien plus qu’un simple remplaçant. Le responsable du football, Dimitri de Condé, le qualifie de "gardien moderne" parfaitement en phase avec la philosophie offensive du club. "Il allie taille et explosivité, et dégage une grande confiance. En plus, il est à l’aise balle au pied, ce qui est essentiel dans notre manière de construire le jeu."

La concurrence pour la place de titulaire dans les buts s’annonce intense. Van Crombrugge a réalisé une préparation solide, mais devra désormais composer avec un concurrent aussi jeune que talentueux. Une situation idéale pour l’entraîneur Thorsten Fink, fervent adepte d’une forte concurrence interne.

Lawal, de son côté, se montre ambitieux et considère Genk comme l’étape idéale dans sa progression. "Le KRC Genk est une destination exceptionnelle pour les jeunes joueurs en quête de développement. Avec des gardiens comme Courtois, Casteels, Vandevoordt ou encore Penders passés par ici, il est clair que ce club forme des gardiens de très haut niveau. J’aimerais marcher dans leurs pas."

Mercredi matin, Lawal a déjà foulé pour la première fois le terrain d’entraînement dans le Limbourg. Il aura immédiatement l’occasion de faire forte impression, alors que la nouvelle saison approche et que la concurrence bat son plein.