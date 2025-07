Adnane Abid, le nouveau maître à jouer du Standard : "Oui, l'idée que le deal puisse capoter m'a traversé l'esprit"

Adnane Abid a réalisé sa première interview depuis sa signature au Standard. Le jeune Verviétois, qui doit devenir le nouveau maître à jouer des Rouches, est revenu sur ses premiers pas aux côtés de ses nouveaux coéquipiers.

Première recrue de l’ère Marc Wilmots au Standard, Adnane Abid a rencontré la presse cette semaine au Touquet pour sa première interview depuis son arrivée au sein du matricule 16. En plus d’être revenu sur son parcours semé d’embûches, le nouveau numéro 11 des Rouches a évoqué son choix de rejoindre le Standard, alors que d’autres clubs étrangers, comme Toulouse, étaient intéressés par ses services.

"Dès que Marc m'a contacté, dès le premier appel... J'avais d'autres intérêts, en France et en Angleterre, mais je marche beaucoup au feeling et je n'étais pas sûr que c'était la bonne étape. Quand le Standard est arrivé, Marc Wilmots m'a parlé du projet et ça m'a directement attiré. C'était le Standard ou rien."

Le fait que ce soit Marc Wilmots m'a rassuré"

"Oui, ça fait quelque chose d'être la première recrue, ça me tenait à coeur et il le voulait aussi. J'ai joué avec son fils, je connaissais la famille, je sais qu'ils sont très attachés au Standard et à la ville de Liège. Marc a été très clair sur ce qu'il voulait comme style de jeu, comment il voulait voir l'équipe. Le Standard a toujours eu un jeu offensif, c'était moins le cas ces dernières années. Le fait que ce soit lui m'a aussi rassuré, je savais que ça irait dans la bonne direction."

Adnane Abid connaissait déjà bien la famille Wilmots, puisqu’il vient d’évoluer au Patro Eisden pendant une saison, aux côtés de Reno Wilmots, le fils de Marc. Le nouveau directeur sportif des Rouches ne ratait aucun match de la troupe de Stijn Stijnen, ce qui lui a permis d’observer Adnane Abid à de nombreuses reprises.

"Son fils ne m'a jamais parlé de ça, même si on était toujours ensemble. Marc m'a appelé directement, mais j'étais chez le coiffeur et je n'ai répondu que quelques heures plus tard. Je fais très attention au premier contact et j'ai senti qu'on voulait aller dans la même direction."

Le Patro n'avait pas prévu de bloquer Adnane Abid

Malgré l’intérêt du Standard, l’arrivée du joueur de 21 ans à Sclessin n’était pas encore assurée. Le Patro a refusé plusieurs offres avant de céder, et la direction liégeoise n’aurait pas pu jouer le jeu des enchères indéfiniment. De son côté, Adnane Abid ne voulait qu’une seule chose : rejoindre les Rouches.

"Je n'ai pas eu de bâtons dans les roues, je savais que j'allais partir. Il y avait déjà de l'intérêt en janvier, mais je voulais finir la saison au Patro. Les négociations ont été un peu compliquées entre les clubs, je le savais. L'idée que le deal puisse capoter a traversé mon esprit, car les demandes du Patro étaient un peu déraisonnables pour des clubs belges. Mais rapidement, je les ai contactés et ils m'ont dit que ça allait se faire, que c'était déjà proche."

Je m'exprime mieux dans un rôle de numéro 10"

Titularisé sur le côté droit la saison dernière, Adnane Abid a pris part aux deux premières rencontres de préparation du Standard au poste de numéro 10. Son poste de prédilection, selon lui.

"Je pense que je m'exprime mieux en numéro 10, mais j'ai joué la saison dernière sur le flanc et c'était très bien. Je peux jouer aux trois positions derrière l'attaquant. Ça dépend aussi du match et de l'adversaire, il y a certaines fois où je devrai m'adapter. On en a parlé avec le coach, il sait que je préfère ce rôle de 10, mais ce n'est pas pour ça que je hais jouer sur un flanc, que du contraire."

Il pourra, en tout cas, profiter d’une équipe qui joue vers l’avant pour exploiter ses qualités offensives, ce qui n’aurait pas été le cas la saison dernière sous les ordres d’Ivan Leko. Abid a discuté avec plusieurs coéquipiers qui étaient déjà là la saison dernière, et eux-mêmes se disent soulagés de ce changement d’approche.

Je ressens beaucoup de soulagement par rapport au nouveau système de jeu, il représente mieux l'ADN du Standard"

"Oui, je ressens beaucoup de soulagement par rapport au nouveau système de jeu. C'est beaucoup plus offensif, il ressemble davantage à l'ADN du Standard. Je sens que les joueurs préfèrent ce style de football. Cependant, ils ont fini septièmes l'année dernière, proches des Champions Play-Offs, il n'y a donc pas de raison de cracher dessus. Le Patro était défensif aussi, ça ne m'a pas empêché d'être épanoui offensivement."

Cette transition estivale marque cependant également un changement d’approche pour Adnane Abid. D’un Stijn Stijnen à la réputation assez froide, il est désormais entre les mains d’un Mircea Rednic qui se comporte presque comme un deuxième papa avec ses jeunes joueurs. Un style qu’il apprécie.

"Il est très proche de ses jeunes, très à l'écoute. C'est rare chez les coachs de l'ancienne école. Il est très attentif aux détails, c'est bien d'avoir un coach comme ça. C'est autre chose que Stijn Stijnen, lui aussi était proche de moi, mais moins d'autres joueurs. Ce sont deux manières différentes de communiquer les choses", a conclu Adnane Abid, qui doit devenir le dépositaire du jeu offensif des Rouches.