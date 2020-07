Nainggolan cité à nouveau dans un club de Serie A

Prêté par l'Inter Milan à Cagliari, le milieu de terrain pourrait découvrir un autre club de Serie A.

L'avenir de Radja Nainggolan reste encore flou. Le joueur est prêté par l'Inter Milan à Cagliari mais le club sarde n'aura sans doute pas les moyens de conserver le 'Ninja' dans ses rangs.

Retour à l'Inter (la solution la moins plausible) ? Départ vers la Roma ? Les pistes se multiplient pour le joueur de 32 ans qui a toujours la cote sur la péninsule. Avec une saison à 24 matchs pour six buts et six passes décisives, le joueur démontre qu'il en veut toujours.

Selon le Calciomercato, la Fiorentina aimerait s'attacher les services de Nainggolan. La piste avait déjà été évoquée plus tôt dans l'année mais elle semble plausible depuis les rumeurs qui indiquent que Daniele De Rossi serait en passe de prendre les commandes de la Fio. Le Belge pourrait donc retrouver son ancien équipier de la Roma en tant que coach.