Neuf buts, 5000 supporters: reprise en fanfare pour le PSG

Waasland-Beveren est prévenu: amical ou pas, les Parisiens ne sont là pour rire.

Le Paris Saint-Germain est entré dans la dernière phase de sa préparation, ce dimanche, avec une première joute amicale sur la pelouse du Havre Athletic Club, pensionnaire de Ligue 2. Une rencontre qui avait la particularité de se jouer avec 5000 supporters dans les tribunes, une première dans l'Hexagone.

Et la présence de supporters pour leur reprise a visiblement suffi à motiver les Parisiens, qui n'ont laissé aucune chance à leurs hôtes d'un soir. Et les attaquants s'en sont d'ailleurs donné à cœur joie: Mauro Icardi, Neymar et Pablo Sarabia ont tous les trois inscrit un doublé. Kylian Mbappé, Idrissa Gueye et le jeune Arnaud Kalimendo-Muinga (18 ans) ont ajouté leur signature sur le marquoir.

Une large victoire (0-9) qui donnera sans doute à réfléchir à Waasland-Beveren: déjà lourdement battus par Zulte Waregem samedi (5-0), les Waeslandiens peuvent s'attendre à une rencontre compliquée, vendredi prochain, au Parc des Princes.