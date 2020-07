Vers une fin de saison pour Romelu Lukaku ? Antonio Conte répond

Touché au dos et aux adducteurs jeudi dernier, Romelu Lukaku pourrait manquer la fin de la saison avec l'Inter Milan.

Remplacé à la 76ème minute de jeu par Lautaro Martinez jeudi dernier face au Hellas Vérone, Romelu Lukaku est touché au dos et aux adducteurs. Ainsi, l'ancien attaquant de Chelsea pourrait bel et bien manquer la fin de la saison avec les Nerazzurri.

Présent en conférence de presse cet après-midi avant la rencontre face au Torino (coup d'envoi demain à 21h45), Antonio Conte a évoqué l'état de forme de son joueur. "Romelu a eu un petit problème, il n'était pas très bien hier, mais j'espère qu'il sera disponible pour l'importance qu'il a dans ce groupe. Nous ferons les bonnes évaluations sans prendre de risques. Le perdre maintenant signifierait ne plus l'avoir avec nous pour le reste de la saison" (propos relayés par Calciomercato.com).

Si l'Inter Milan devait faire une croix sur son attaquant belge jusqu'à la fin de la saison, ce serait un véritable coup dur. En effet, le club milanais est engagé dans la course pour la Ligue des Champions et doit encore disputer sept matchs de championnat pour tenter d'arracher une place qualificative pour la C1. Qui plus est, les interistes doivent également jouer les huitièmes de finale retour de l'Europa League face à Getafe le 5 août prochain.