Sassuolo, tenu en échec par Cagliari, manque l'occasion de se rapprocher du top 6

Les Neroverdi auraient pu revenir provisoirement à trois points de la sixième place.

Déplacement compliqué pour Sassuolo en Sardaigne. Les hommes de De Zerbi ont concédé le match nul face à Cagliari, qui évoluait toujours sans Nainggolan, absent pour blessure.

La rencontre avait pourtant bien débuté pour les Neroverdi qui ont ouvert le score dès la 12e minute de jeu via Caputo. Mais Cagliari, malgré l'expulsion de Carboni en début de seconde période, est revenu à la marque grâce au but de Joao Pedro peu après l'heure de jeu. Le score ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final.

Ce match nul est une mauvaise opération pour Sassuolo qui reste bloqué à la huitième place avec 48 points alors qu'il aurait pu, en cas de victoire, revenir provisoirement à trois points de la sixième place, synonyme de qualification en Europa League.