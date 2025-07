"Il était devenu extrêmement mauvais" : le terrain le plus redouté de Pro League fait enfin peau neuve

Saint-Trond se prépare activement pour vivre une saison 2025/2026 plus tranquille que la précédente. Pendant que le noyau est en stage aux Pays-Bas, le Stayen, ou plutôt son terrain synthétique, a fait peau neuve.

Dans l'antre des Canaris, un nouveau gazon synthétique a été installé. C'est la quatrième fois que le club s'y résout, après l'avoir été entièrement changé pour la troisième fois en 2011.

Ces derniers mois, de plus en plus d'équipes de Pro League se plaignaient de la mauvaise qualité du terrain du Stayen. Le soulagement sera donc à la hauteur de constater que le nouveau synthétique sera moins abrasif.

Wouter Vrancken est lui aussi très satisfait du nouveau terrain : "Nous avons immédiatement remarqué la différence. Le précédent synthétique était devenu vraiment catastrophique", explique-t-il au Belang van Limburg.

Faire meilleure figure à côté du synthétique de la RAAL

"Ce n'était vraiment pas agréable pour les joueurs de jouer sur notre terrain en fin de la saison dernière. Maintenant, on sent immédiatement que la surface est beaucoup plus souple, ce qui le rend beaucoup plus agréable", poursuit le T1 limbourgeois.

Entre-temps, le groupe s'est rendu à l'Hôtel Asteria à Venray, dans le Limbourg néerlandais. Jay-David Mbalanda est malade et ne participe pas aux entraînement pour le moment, tandis que la nouvelle acquisition japonaise Taiga Hata attend toujours un permis de travail avant de pouvoir s'entraîner officiellement avec le noyau.