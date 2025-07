Olivier Renard aussi prospecte au Danemark : la nouvelle cible d'Anderlecht crèche dans l'ancien club de Jesper Fredberg

Le RSC Anderlecht est en plein processus de réorganisation de son effectif pour la nouvelle saison. Alors que certains joueurs sont sur le départ, le club continue à chercher à se renforcer. L'une des pistes mauves semble mener au Danemark.

Ce n'est pas parce que Jesper Fredberg n'oeuvre plus à Anderlecht que le club s'interdit de prospecter au Danemark. Les Mauves ne connaîtront sans doute plus un effectif autant teinté de danois que ces dernières saisons, mais un nom issu de la Superliga locale semble avoir tapé dans l'oeil d'Olivier Renard.

Il s'agit de Serginho du Viborg FF...le club dans lequel Fredberg travaillait avant de rejoindre Anderlecht. Serginho est un ailier droit portugais de 24 ans, né à Lisbonne mais d'origine cap-verdienne, qui sort d'une saison plus qu'intéressante.

Avec 6 buts et pas moins de 20 passes décisives en 31 matchs, il s'est distingué comme l'un des joueurs les plus dangereux à son poste. En plus de son efficacité dans le dernier geste, il se démarque également par sa créativité.

Serginho est né et a grandi au Portugal, passant par les centres de formation de Belenenses et Sacavenense, il renseigne également un passage de six ans à l'académie de Benifca. C'est finalement à Estoril qu'il s'est révélé chez les professionnels en 2022/2023.

Cela lui a valu un transfert à 500 000 euros à Viborg. Aujourd'hui, sa valeur marchande est estimée à 2,5 millions ; le garçon a également été sélectionné pour la première fois par l'équipe nationale du Cap-Vert, bien qu'il attende toujours sa première cap. Anderlecht voit en lui un profil qui correspond bien au football offensif qu'il remettre au goût du jour mais cherche à vendre quelques joueurs avant de pouvoir l'attirer.